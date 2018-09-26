Главные новости
В РоссииПутин сменил глав трех регионов за вечерВ миреСМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении СкрипалейВ РоссииПенсионный законопроект прошел второе чтение в Госдуме
Спорт

Сборная России проиграла Бразилии в матче третьего раунда ЧМ по волейболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Бразилии в матче первого тура третьего группового раунда чемпионата мира среди мужчин.

СпортРоссия сыграет с Бразилией и США на третьем этапе ЧМ по волейболуЧитать подробнее

Встреча, прошедшая в Турине в среду, завершилась со счетом 3:2 (20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12) в пользу бразильцев.

Следующий матч сборная России, которая входит в группу I, проведет в четверг против команды США.

Две лучшие команды каждой из двух групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют "золото", проигравшие - "бронзу".

Турнир проходит в Италии и Болгарии.

Чаще всех - шесть раз - чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России "золото" не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.

По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два - Чехия/Чехословакия и Польша, по разу - США и ГДР.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: волейбол

Новости по теме

Спорт
"Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате Франции"Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате Франции
Полузащитник сборной России впервые вышел в стартовом составе новой команды, он отыграл полный матчПодробнее
 Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Серебряный призер ЧМ-2018 в России впервые стал обладателем соответствующей награды Международной федерации футболаПодробнее
 ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лигиЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лиги
Спартаковцы вели в счете, но во втором тайме позволили сопернику отыгратьсяПодробнее
 "Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги"Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги
В общей сложности команды провели восемь головПодробнее
ЦСКА - "Спартак". ОнлайнЦСКА - "Спартак". Онлайн
Во втором тайме московского дерби счет вновь стал равнымПодробнее
 Джошуа нокаутировал ПоветкинаДжошуа нокаутировал Поветкина
Британский боксер защитил свои чемпионские титулыПодробнее
 Макгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боемМакгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем
Ирландец предложил дагестанцу отведать своего фирменного вискиПодробнее
 "Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы"Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы
В другом матче группы С "Славия" победила "Бордо"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 сентября5 фото
25 сентября
Фотохроника 25 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве6 фото
26 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин сменил глав трех регионов за вечерВ миреСМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении СкрипалейВ РоссииПенсионный законопроект прошел второе чтение в ГосдумеВ РоссииГлавы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границах между субъектамиВ РоссииБрат экс-главы Дагестана Абдулатипова задержан за участие в преступном сообществеВ РоссииСледствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в отцеубийстве сестер Хачатурян

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.В этом году планируется еще одно, четвертое, повышение Подробнее

Верзилов выписан из немецкой клиники

РФ вслед за ЕС обжаловала в ВТО три решения в споре о нормах Третьего энергопакета

Что произошло за день: среда, 26 сентября

Пенсионную реформу одобрили во втором чтении, Путин сменил трех губернаторов, Руслан Боширов оказался полковником Чепигой Подробнее

Сборная России проиграла Бразилии в матче третьего раунда ЧМ по волейболу

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина

Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаАлексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяца Подробнее

Fox продаст Comcast свою 39%-ную долю в Sky за $15 млрд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');