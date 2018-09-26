Сборная России проиграла Бразилии в матче третьего раунда ЧМ по волейболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Бразилии в матче первого тура третьего группового раунда чемпионата мира среди мужчин.

Встреча, прошедшая в Турине в среду, завершилась со счетом 3:2 (20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12) в пользу бразильцев.

Следующий матч сборная России, которая входит в группу I, проведет в четверг против команды США.

Две лучшие команды каждой из двух групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют "золото", проигравшие - "бронзу".

Турнир проходит в Италии и Болгарии.

Чаще всех - шесть раз - чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России "золото" не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.

По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два - Чехия/Чехословакия и Польша, по разу - США и ГДР.