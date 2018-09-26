"Локомотив" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" успешно преодолел 1/16 финала Кубка России по футболу.

В Калининграде действующий чемпион России победил ФК "Балтика" - 3:2, забив победный мяч в дополнительное время.

Счет в матче на 28-й минуте открыл Алан Касаев, взятый калининградцами в аренду как раз из "Локомотива". Однако на 35-й минуте Алексей Миранчук сравнял счет. На 63-й минуте Руслан Магаль вывел хозяев поля вперед - 2:1,но за три минуты до окончания основного времени вышедший на замену Эдер Лопес великолепным ударом выравнивает положение и переводит игру в овертайм. На 105-й минуте Антон Миранчук устанавливает окончательный счет - 3:2 в пользу железнодорожников.

В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с красноярским "Енисеем".

Ранее в следующую стадию кубкового турнира вышли 11 клубов Российской премьер-лиги - "Оренбург", "Урал", "Арсенал" (Тула), "Ахмат", "Ростов", "Зенит", "Анжи", "Рубин", "Спартак", московское "Динамо" и "Енисей". Лишь "Уфа" лишилась возможности продолжить борьбу за кубок, уступив в серии 11-метровых клубу из Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород".

27 сентября будут проведены еще два матча 1/16 финала Кубка России. "Авангард" в Курске примет "Краснодар", а "Тамбов" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Матч "Тюмень"- ЦСКА перенесен на 10 октября.