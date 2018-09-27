"Севилья" разгромила "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мадридский ФК "Реал" потерпел крупное поражение от "Севильи" в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла на поле "Севильи" и завершилась со счетом 3:0 в ее пользу. В составе победителей отличились Андре Силва (17-я, 21-я минуты) и Виссам Бен-Йеддер (39).

Экс-полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, перешедший в "Севилью" недавно, вышел на поле на 69-й минуте, при нем счет не изменился.

В активе "Севильи" сейчас 10 очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Что касается "Реала", то у него 13 очков, он находится на втором месте, по дополнительным показаниям уступая лидирующей "Барселоне". Сама "Барселона" в отчетный день также проиграла – в гостях "Леганесу" (1:2). Победив "Барселону", "Леганес" набрал 4 очка и избавился от статуса аутсайдера турнира.