Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Германия выбрана хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года, об этом было объявлено в четверг в Ньоне по окончании заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помимо Германии, на проведение Евро-2024 претендовала Турция.
The moment Germany were unveiled as UEFA #EURO2024 hosts 🇩🇪 🏆 pic.twitter.com/Q64sth49Yk— UEFA (@UEFA) 27 сентября 2018 г.
Германия во второй раз становится хозяйкой континентального первенства, ранее она проводила матчи Евро в 1988 году.
В последний раз чемпионат Европы проходил во Франции в 2016 году. В 2020 году турнир впервые пройдет на территории сразу 12 стран, среди них - Россия (Санкт-Петербург).