Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Германия выбрана хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года, об этом было объявлено в четверг в Ньоне по окончании заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Германии, на проведение Евро-2024 претендовала Турция.

Германия во второй раз становится хозяйкой континентального первенства, ранее она проводила матчи Евро в 1988 году.

В последний раз чемпионат Европы проходил во Франции в 2016 году. В 2020 году турнир впервые пройдет на территории сразу 12 стран, среди них - Россия (Санкт-Петербург).