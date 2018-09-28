Сироткин стал 19-м на свободных заездах "Формулы-1" в Сочи

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за команду Williams, показал 19-е время на вторых свободных заездах, которые прошли в Сочи в рамках Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Лучшее время показал лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим – голландец Макс Ферстаппен (Red Bull).

Ранее в пятницу прошли первые свободные заезды. Лучшее время на них показал немец Себастьян Феттель (Ferrari), Сироткин показал 18-е время. 15-м стал тест-пилот Renault россиянин Артем Макаров, который в основной гонке участия принимать не будет.

В личном зачете чемпионата сейчас лидирует Хэмилтон, в его активе 381 очко в личном зачете, что на 40 баллов больше чем у идущего вторым Феттеля. На третьем месте – финн Кими Райкконен (Ferrari), 174 очка.

Сироткин занимает последнее, 20-е место (1 балл).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (415), на втором месте идет Ferrari (390), на третьем – Red Bull (248). Команда Williams – на последнем, 10-м месте (7).

Гонка в рамках Гран-при России пройдет в Сочи 30 сентября.

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.