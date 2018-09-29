Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Команда Toro Rosso, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", объявила о том, что россиянин Даниил Квят в следующем году будет выступать за нее в "Королевских гонках" в качестве боевого пилота.

Как сообщает пресс-служба команды, Квят заменит француза Пьера Гасли, который перейдет в Red Bull.

"Хотел бы поблагодарить Red Bull и Toro Rosso (Toro Rosso является дочерней командой Red Bull - ИФ) за предоставленную возможность снова выступать в "Формуле-1", я счастлив вернуться в команду, которую знаю очень хорошо", - сказал Квят.

В сентябре прошлого года итальянская команда Toro Rosso официально объявила о решении отстранить российского гонщика Даниила Квята от ближайшего этапа соревнования, Гран-при Малайзии.

В сообщении, распространенном пресс-службой Toro Rosso, говорилось, что по ряду причин, часть из которых несут технический характер, а другая связана с ошибками пилота, "Даниил Квят не смог в этом году реализовать весь свой потенциал".

Квята в команде, как и анонсировалось до этого, заменил Пьер Гасли, участник программы Red Bull Junior.

Впрочем, Квята возвращали к гонкам на этап Гран-при США.

Квят начал выступать в "Формуле-1" в 2014 году - за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso. Сообщалось, что российский гонщик поплатился за то, что на этапе "Формулы-1" в Сочи устроил аварию, выбив с трассы четырехкратного чемпиона мира Феттеля.

В настоящее время в "Формуле-1" выступает россиянин Сергей Сироткин, защищающий цвета команды Williams.