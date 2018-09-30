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Аркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕ

Этическая комиссия организации признала его невиновным в нарушении правил предвыборной кампании, рассмотрев жалобу другого кандидата

Аркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕ
Аркадий Дворкович
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Этическая комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) признала кандидата в президенты ФИДЕ Аркадия Дворковича невиновным в нарушении правил, таким образом, он может продолжать борьбу за пост президента организации.

"В воскресенье, 30 сентября, на сайте ФИДЕ опубликовано решение этической комиссии Международной шахматной федерации относительно жалобы Георгиоса Макропулоса на его главного конкурента в борьбе за пост президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Г-н Дворкович признан невиновным в связи с отсутствием достаточных доказательств", - говорится в сообщении на сайте Российской шахматной федерации в воскресенье.

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Сам Дворкович заявляет, что удовлетворен решением и не сомневался в таком исходе: "Моя репутация абсолютно честного кандидата полностью подтверждена, и мы будем продолжать работать".

Он заявляет, что "это было непростое рассмотрение, оно длилось несколько часов".

"Комиссия внимательно заслушала всех свидетелей, все стороны. Это серьезный опыт, который говорит о необходимости изменения некоторых правил проведения предвыборных кампаний, правил работы ФИДЕ и национальных федераций", - сказал Дворкович.

Как сообщалось ранее, Макропулос подал жалобу в комиссию ФИДЕ по этике, заявив, что Дворкович использует свои дипломатические связи и давит на представителей национальных федераций. Также Макропулос требует отстранить Дворковича от любой деятельности, связанной с шахматами, на восемь лет.

Дворкович заявил, что никогда не использовал дипломатические возможности, чтобы оказывать давление на представителей шахматных федераций, отверг все обвинения.

Он добавил, что Макропулос просто пытается воспользоваться единственным шансом на победу на выборах таким образом.

Аркадий Дворкович также подал жалобу в офис окружного прокурора в Лозанне на вице-президента ФИДЕ и кандидата на пост президента организации Георгиоса Макропулоса с требованием привлечь его к ответственности за диффамацию.

Федерации шахмат России выдвинула бывший вице-премьера Дворковича на пост президента ФИДЕ в июне этого года. ФИДЕ вначале июля зарегистрировала его кандидата на пост президента организации.

Выборы главы ФИДЕ пройдут 3 октября в Батуми.

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Теги: ФИДЕ, Аркадий Дворкович

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