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Спорт

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Вратарь ЦСКА выступал за сборную с 2004 года

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России
Игорь Акинфеев
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Голкипер Игорь Акинфеев заявил о завершении выступлений за сборную России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в понедельник.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению", - говорится в обращении футболиста.

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"Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", - добавил он.

"15 лет в сборной - огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА", - отметил 32-летний игрок.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. На чемпионате мира 2018 года он стал одним из лучших в команде.

В августе Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, где играет с 2003 года. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22

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Теги: Игорь Акинфеев

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