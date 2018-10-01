Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Голкипер Игорь Акинфеев заявил о завершении выступлений за сборную России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в понедельник.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению", - говорится в обращении футболиста.

"Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", - добавил он.

"15 лет в сборной - огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА", - отметил 32-летний игрок.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. На чемпионате мира 2018 года он стал одним из лучших в команде.

В августе Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, где играет с 2003 года. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22