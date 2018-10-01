В Госдуме пошутили, что на фоне пенсионной реформы Акинфеев поспешил с уходом из сборной

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) пошутил, что с учетом нового пенсионного законодательства вратарь сборной России Игорь Акинфеев поспешил уйти из сборной.

"Учитывая обновленное в России пенсионное законодательство, Игорь Акинфеев все же рановато решил уйти из сборной, поспешил… Но если серьезно, то его решение, безусловно, является решением сильного, уверенного человека и большого профессионала своего дела", - сказал Свищев журналистам в понедельник.

Он считает, что можно было бы вручить Акинфееву орден "За заслуги перед Отечеством" либо другую высокую государственную награду.

В понедельник вратарь московского ЦСКА Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России. Всего он провел за сборную России 111 матчей. Занимает второе место по количеству игр за национальную команду, уступая лишь защитнику Сергею Игнашевичу, который завершил карьеру футболиста после чемпионата мира.