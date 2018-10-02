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Инфантино высоко оценил вклад Дворковича в организацию ЧМ-2018

Слова главы ФИФА обнародованы на сайте Российской шахматной федерации в канун выборов президента ФИДЕ, в которых участвует Дворкович

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино похвалил кандидата на должность главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича за организацию чемпионата мира по футболу в России.

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"Прежде всего, позвольте мне сказать, что наш футбольный чемпионат мира в России был просто самым лучшим! Он получился таковым благодаря очень тесному сотрудничеству с российским организационным комитетом, председателем которого был один из вас - Аркадий - мой добрый друг, который руководил этим действом в России и показал, как именно необходимо подходить к организации событий такого грандиозного масштаба", - сказал Инфантино в обращении, обнародованном на сайте Российской шахматной федерации (РШФ).

Он считает, что в футболе и шахматах много общего. "В связи с этим я полагаю, что в действиях как ФИФА, так и ФИДЕ прослеживается определенная слаженность действий, и может быть, а почему бы и нет, мы могли бы подумать в будущем о сотрудничестве в определенных областях. Мы могли бы посмотреть, каким образом помочь отдельным федерациям, которые нуждаются в этом больше всего, создав таким образом тесный контакт между миром шахмат и футбола", - сказал президент ФИФА.

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Выборы президента ФИДЕ пройдут 3 октября в Батуми.

Нынешний президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года, не баллотируется на должность - его регулярно пытаются отстранить от управления, ссылаясь на то, что он находится под санкциями Минфина США якобы за помощь правительству Сирии.

Один из соперников Дворковича на предстоящих выборах, вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос, ранее подал на россиянина жалобу в комиссию ФИДЕ по этике, требуя отстранить его от выборов и запретить шахматную деятельность в течение ближайших восьми лет за то, что Дворкович якобы использовал дипломатические связи для агитации. Однако 30 сентября комиссия по этике ФИДЕ признала Дворковича невиновным - таким образом, он может продолжать борьбу за пост.

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Теги: ФИДЕ, Аркадий Дворкович, Джанни Инфантино, Кирсан Илюмжинов, шахматы, ФИФА

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