У участника первенства России по футболу обнаружен допинг

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Одна из проб, взятая в ходе соревновательного контроля у участника матча первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), дала положительный результат.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) во вторник, проба "показала содержание запрещенных субстанций (триметазидин и мельдоний)".
Имя спортсмена и его клубная принадлежность не указывается.
"В настоящее время РУСАДА проводит расследование, по результатам которого будет вынесено наказание. Футболист свою вину признал и оказывает максимальное содействие в проводимом расследовании", - говорится в сообщении.
"Российский футбольный союз занимает непримиримую позицию в отношении любых форм нарушений антидопинговых правил и всегда оказывает и будет оказывать всяческое содействие представителям антидопинговых служб", - отмечается в тексте заявления.
ПФЛ является третьим по статусу дивизионом в отечественном футболе. Регламент первенства ПФЛ не предусматривает в нем участие легионеров.