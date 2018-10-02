У участника первенства России по футболу обнаружен допинг

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Одна из проб, взятая в ходе соревновательного контроля у участника матча первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), дала положительный результат.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) во вторник, проба "показала содержание запрещенных субстанций (триметазидин и мельдоний)".

Имя спортсмена и его клубная принадлежность не указывается.

"В настоящее время РУСАДА проводит расследование, по результатам которого будет вынесено наказание. Футболист свою вину признал и оказывает максимальное содействие в проводимом расследовании", - говорится в сообщении.

"Российский футбольный союз занимает непримиримую позицию в отношении любых форм нарушений антидопинговых правил и всегда оказывает и будет оказывать всяческое содействие представителям антидопинговых служб", - отмечается в тексте заявления.

ПФЛ является третьим по статусу дивизионом в отечественном футболе. Регламент первенства ПФЛ не предусматривает в нем участие легионеров.