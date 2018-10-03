Вице-премьер РФ Голодец прокомментировала победу ЦСКА над "Реалом"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Победа ЦСКА над "Реалом" продемонстрировала новое качество российского футбола, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Команда в обновлённом составе продемонстрировала невероятную волю к победе. Особую роль сыграли болельщики, которых было на стадионе более 70 тысяч", - сказала Голодец журналистам в среду.

По ее словам, "матч продемонстрировал новое качество российского футбола и новый уровень культуры поддержки команды со стороны зрителей".

ЦСКА обыграл мадридский "Реал" со счетом 1:0 в московских "Лужниках" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Единственный мяч на 2-й минуте забил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В другом матче группы G "Рома" на своем поле в Италии разгромила чешскую "Викторию" - 5:0.

ЦСКА теперь лидирует в группе G, в его активе 4 очка. У "Реала" и "Ромы" по 3 балла, у "Виктории" - 1.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде с "Ромой" 23 октября, начало игры – 22:00 мск. В это же самое время "Реал" дома начнет игру с "Викторией".