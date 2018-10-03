Главные новости
В РоссииШойгу доложил СБ РФ о поставке С-300 в СириюВ РоссииСКР заявил о получении 2 млрд рублей взяток полковником Захарченко от "короля госзаказа"В РоссииФилягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы Хакасии
Спорт

Россия победила Белоруссию в матче Всемирной шахматной олимпиады

Она теперь занимает 11-е место, женская сборная после победы над Голландией - на восьмом месте

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России нанесли поражение соперникам из команды Белоруссии в матче восьмого тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. В их составе свои партии выиграли Ян Непомнящий (играл черными фигурами) и Владимир Крамник (белыми). Вничью свои партии отыграли Сергей Карякин (белыми) и Никита Витюгов (черными).

Теперь сборная России занимает 11-е место, в ее активе 12 очков по исходам матчей (21 – по результатам партий). Лидирует сборная США – 15 (21). Планировалось, что в мужском турнире сыграют 185 команд, но команда Пакистана не провела ни одного матча.

В женском турнире сборная России победила Голландию – 4:0. В составе российской команды партии выиграли Анна Костенюк, Наталья Погодина (черными фигурами), Александра Горячкинна, Ольга Гиря (белыми).

Теперь сборная России занимает восьмое место – 12 (23,5) очков. Лидирует Китай – 14 (23,5). Изначально здесь была заявлена 151 команда, но сборная Пакистана не провела ни одной игры.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: шахматы, Грузия, Батуми, Всемирная шахматная олимпиада
Спорт
Футболисты ЦСКА победили "Реал" в матче Лиги чемпионовФутболисты ЦСКА победили "Реал" в матче Лиги чемпионов
Героическую победу армейский клуб одержал на поле стадиона "Лужники", в конце игры был удален Игорь АкинфеевПодробнее
 ЦСКА - "Реал". ОнлайнЦСКА - "Реал". Онлайн
Армейский клуб поразил ворота действующего победителя Лиги чемпионов уже на второй минутеПодробнее
 Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной РоссииИгорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России
Вратарь ЦСКА выступал за сборную с 2004 годаПодробнее
 Аркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕАркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕ
Этическая комиссия организации признала его невиновным в нарушении правил предвыборной кампании, рассмотрев жалобу другого кандидатаПодробнее
Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Россиянин Сироткин занял 18-е местоПодробнее
 "Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги
Действующие чемпионы России провели голы на исходе игрыПодробнее
 Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"
В 2019 году он будет выступать за эту команду вместо француза Пьера ГаслиПодробнее
 Криштиану Роналду обвинили в изнасилованииКриштиану Роналду обвинили в изнасиловании
Футболист будет судиться с немецким журналом за сообщения о своей частной жизниПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Скончался народный артист Роман Карцев9 фото
02 октября
Скончался народный артист Роман Карцев
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииШойгу доложил СБ РФ о поставке С-300 в СириюВ РоссииСКР заявил о получении 2 млрд рублей взяток полковником Захарченко от "короля госзаказа"В РоссииФилягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы ХакасииВ РоссииПутин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областейВ РоссииДело "Седьмой студии" направлено в судКультураУмер Роман Карцев

Президент Армении подписал указы об увольнении министров от "Дашнакцутюн" и "Процветающей Армении"

Ожидается отставка премьера Подробнее

Россия победила Белоруссию в матче Всемирной шахматной олимпиады

Она теперь занимает 11-е место, женская сборная после победы над Голландией - на восьмом месте Подробнее

Гончаренко назвал сплоченность ЦСКА составляющей успеха в игре с "Реалом"

Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в дагестанской школе

Пострадавших при взрыве в Дагестане подростков могут доставить в Москву Подробнее

Парламент Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьера после отставки Пашиняна

Вице-премьер РФ Голодец прокомментировала победу ЦСКА над "Реалом"

По ее словам, "матч продемонстрировал новое качество российского футбола и новый уровень культуры поддержки команды со стороны зрителей" Подробнее

Министра здравоохранения Камчатки обвинили в растрате

Футболисты ЦСКА победили "Реал" в матче Лиги чемпионов

Футболисты ЦСКА победили "Реал" в матче Лиги чемпионовГероическую победу армейский клуб одержал на поле стадиона "Лужники", в конце игры был удален Игорь Акинфеев Подробнее

США пообещали поддерживать санкции в отношении КНДР до полной денуклеаризации

Китай и Россия "могли бы делать больше" в этом направлении, утверждают в Госдепе Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');