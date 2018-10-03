Россия победила Белоруссию в матче Всемирной шахматной олимпиады

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России нанесли поражение соперникам из команды Белоруссии в матче восьмого тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. В их составе свои партии выиграли Ян Непомнящий (играл черными фигурами) и Владимир Крамник (белыми). Вничью свои партии отыграли Сергей Карякин (белыми) и Никита Витюгов (черными).

Теперь сборная России занимает 11-е место, в ее активе 12 очков по исходам матчей (21 – по результатам партий). Лидирует сборная США – 15 (21). Планировалось, что в мужском турнире сыграют 185 команд, но команда Пакистана не провела ни одного матча.

В женском турнире сборная России победила Голландию – 4:0. В составе российской команды партии выиграли Анна Костенюк, Наталья Погодина (черными фигурами), Александра Горячкинна, Ольга Гиря (белыми).

Теперь сборная России занимает восьмое место – 12 (23,5) очков. Лидирует Китай – 14 (23,5). Изначально здесь была заявлена 151 команда, но сборная Пакистана не провела ни одной игры.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.