Британец Шорт снялся с выборов главы ФИДЕ в пользу Дворковича

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Британец Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в пользу Аркадия Дворковича, сообщает Российская шахматная федерация (РШФ).

Шорт снял свою кандидатуру в пользу Дворковича pic.twitter.com/HQGWP0BImj — RCF (@ruchess_ru) October 3, 2018

Таким образом, теперь на пост главы организации, помимо Дворковича, теперь претендует только вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Выборы президента ФИДЕ проходят в среду на конгрессе ФИДЕ в Батуми.

Нынешний президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года, не баллотируется на должность - его регулярно пытаются отстранить от управления, ссылаясь на то, что он находится под санкциями Минфина США якобы за помощь правительству Сирии.

Георгиос Макропулос ранее подал на Дворковича жалобу в комиссию ФИДЕ по этике, требуя отстранить его от выборов и запретить шахматную деятельность в течение ближайших восьми лет за то, что Дворкович якобы использовал дипломатические связи для агитации. Однако 30 сентября комиссия по этике ФИДЕ признала Дворковича невиновным - таким образом, он может продолжать борьбу за пост.