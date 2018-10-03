УЕФА завел дело на ЦСКА по итогам матча с "Реалом"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет УЕФА 18 октября рассмотрит нарушения на матче ЦСКА - "Реал", прошедшем в минувший вторник в "Лужниках".

"Открыто дисциплинарное разбирательство по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и мадридским "Реалом" (1:0), который прошел 2 октября в России. Выдвинуты обвинения против ЦСКА из-за блокирования лестничных проемов", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в среду.

В нем отмечается, что дисциплинарный комитет рассмотрит дело 18 октября.

ЦСКА обыграл мадридский "Реал" со счетом 1:0 в московских "Лужниках" во вторник.

Единственный мяч на 2-й минуте забил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В другом матче группы G "Рома" на своем поле в Италии разгромила чешскую "Викторию" - 5:0.

ЦСКА теперь лидирует в группе G, в его активе 4 очка. У "Реала" и "Ромы" по 3 балла, у "Виктории" - 1.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде с "Ромой" 23 октября, начало игры – 22:00 мск. В это же самое время "Реал" дома начнет игру с "Викторией".