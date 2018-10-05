"Спартак" сыграл с "Вильярреалом" вничью в матче Лиги Европы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским "Спартаком и испанским "Вильярреалом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Москве в четверг, - 3:3.

На 13-й минуте Карл Токо Экамби вывел испанскую команду вперед, на 34-й спартаковец Зе ЛУиш, реализовав пенальти, сравнял счет. На 49-й минуте после удара Пабло Форнальса счет стал 2:1 в пользу "Вильярреала". На 82-й Зе Луиш вновь сделал счет равным, а через три минуты отличился его партнер по команде Лоренсо Мельгарехо. Однако победный счет спартаковцы удержать не смогли: на шестой компенсированной ко второму тайму минуте футболист "Вильярреала" Санти Касорла реализовал пенальти и сравнял счет – 3:3.

В другом матче группы G шотландский "Рейнджерс" на своем поле победи австрийскую команду "Рапид" - 3:1. "Рейнджерс" сейчас занимает первое место, в его активе 4 очка, далее идут "Рапид" (3), "Вильярреал" (2) и "Спартак" (1).

Еще один российский клуб, "Краснодар", взял верх над испанской "Севильей" на своем поле – 2:1. На 43-й минуте Нолито вывел "Севилью" вперед, на 78-й Маурисио Перейра провел ответный гол, на 88-й Торнике Окриашвили сделал счет победным для "Краснодара".

В другом матче группы J бельгийский "Стандард" дома победил турецкий клуб "Акхисар" - 2:1.

"Краснодар" здесь возглавляет группу, в его активе 6 очков. На втором месте идет "Севилья" (3), на третьем - "Стандард" (3), на четвертом - "Акхисар" (0).