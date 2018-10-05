Главный тренер ФК "Крылья Советов" Андрей Тихонов покинул свой пост

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" объявили об уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера футбольной команды.

"Сегодня в рамках подготовки к игре с московским "Динамо" наша команда провела предматчевую тренировку. Это занятие стало заключительным для Андрея Тихонова в качестве главного тренера "Крыльев Советов" на данном этапе", - сообщила в пятницу пресс-служба футбольного клуба.

"Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в "Крыльях". Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время "Крылья" чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара", - сказал тренер.

Тихонов поблагодарил членов тренерского штаба, болельщиков и руководство области за поддержку.

После девяти туров чемпионата России по футболу "Крылья Советов" располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

Тихонов возглавил самарский клуб 1 июня 2017 года.