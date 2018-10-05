Дон Кинг подал иск против Рябинского из-за отмены боя Поветкина со Стиверном

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский боксерский промоутер Дон Кинг подал иск против главы компании "Мир бокса" Андрея Рябинского.

"Дон Кинг подал на меня в суд", - написал Рябинский в своем твиттере в пятницу.

Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик всё-таки! Весёлый! Не даёт скучать! Он мне искренне нравится. Дай Бог ему благополучия и крепкого здоровья! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 5 октября 2018 г.

Он пояснил, что иск связан с отменой в 2016 году боя между россиянином Александром Поветкиным и канадским боксером Бермейном Стиверном, чьи интересы представлял Кинг. Бой был отменен из-за обнаружения в допинг-пробе Поветкина запрещенного остарина.

В начале 2016 года Кинг по суду выплатил Рябинскому более $1,5 млн из-за сорвавшегося боя между Гильермо Джонсом и Денисом Лебедевым. Тогда допинг-проба Джонса показала положительный результат.