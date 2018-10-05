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Россия стала бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиады

Женская команда РФ стала четвертой; Китай победил и среди женщин и среди мужчин

Россия стала бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиады
Шахматист Сергей Карякин
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России заняли итоговое третье место на завершившейся в Батуми в пятницу Всемирной шахматной олимпиаде.

В матче заключительного, 11-го тура соревнования россияне одержали победу над соперниками из команды Франции - 2,5:1,5. Партию победой завершил игравший белыми фигурами Ян Непомнящий, вничью сыграли Никита Витюгов (белыми), Сергей Карякин и Владимир Крамник (черными).

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На турнире в Батуми мужская сборная России выиграла восемь матчей, дважды сыграла вничью, один раз потерпела поражение. Она набрала 18 очков, равно как и команды Китая и США. По дополнительным показателям преимущество оказалось у сборной Китая, которая и завоевала звание победителя олимпиады. Второе место заняла сборное США, Россия стала бронзовым призером.

В женском турнире сборная России сыграла вничью с командой Китая - 2:2. Победой завершила свою партию Александра Горячкина (черными фигурами), поражение потерпела Александра Костенюк (белыми), вничью сыграли Валентина Гунина (белыми) и Ольга Гиря (черными).

Российская команда, на счету которой 16 очков (семь побед, по две ничьи и поражения), заняла четвертое место. На первой строчке финишировала сборная Китая, по дополнительным показателям обошедшая Украину (по 18 очков), третьей стала Грузия (17).

Президент Российской шахматной федерации (РШФ), старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов отметил, что "по составу это была сильнейшая олимпиада в истории".

"С учетом того, как непросто складывался турнир для нашей команды - поражение от сборной Польши и ничья с сербами, - я доволен финишем. Наши шахматисты проявили характер, и то, что мы набрали одинаковое количество очков с победителями двух последних Олимпиад, это уже положительный результат", - приводит слова Филатова пресс-служба РШФ.

Сборная Китая выиграла мужской турнир олимпиады во второй раз, впервые турнир покорился ей в 2016 году.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Шестикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.

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Теги: шахматы, Всемирная шахматная олимпиада, Батуми, Грузия

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