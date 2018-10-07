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Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFC

Глава UFC отказался вручать чемпионский пояс Нурмагомедову из-за его поведения после боя

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFC
Фото: ТАСС/AP

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Хабиб Нурмагомедов победил в бою против Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. Бой завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом Нурмагомедова.

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Три раунда из четырех прошли преимущественно в партере, невыгодном для Макгрегора положении. Только в третьем раунде у него получилось относительно долго драться в стойке.

После окончания поединка Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранники смогли разнять их, а Макгрегора увели в подтрибунное помещение. Перед объявлением победителя глава UFC Дэйна Уайт сказал Нурмагомедову, что не будет вручать ему чемпионский пояс перед публикой, потому что это может спровоцировать новую драку.

Хабиба Нурмагомедова вывели из зала в сопровождении полиции.

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Теги: UFC, MMA, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор

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