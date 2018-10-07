Российская фигуристка Туктамышева выиграла турнир "Финляндия Трофи"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Елизавета Туктамышева в воскресенье стала победительницей международного турнира "Финляндия Трофи", проходящего в Эспоо.
Серебро у Элизабет Турсынбаевой из Казахстана. Бронзовым призером стала финка Вивека Линдфорс.
Туктамышева в произвольной программе заняла третье место с 129,02 баллами. В пятницу она выиграла короткую программу, набрав 73,83 очка.
Туктамышева - чемпионка мира 2015 года.
Накануне в мужском одиночном катании первенствовал серебряный призер ОИ-2018 россиянин Михаил Коляда. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями в парном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.