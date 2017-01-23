"Вымпелком" и Huawei заключили соглашение о развитии 5G

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" подписало соглашение с китайской Huawei о разработке плана по внедрению решений 5G и интернета вещей (IoT), говорится в сообщении оператора.

По условиям соглашения, в I квартале 2017 года будет проведено тестирование технологии LTE-U (LTE-Unlicensed) на нелицензируемых частотах в диапазоне 5 ГГц, а также функций LTE-Advanced Pro (так называемое промежуточное решение 4,5G). Сети такого поколения в настоящее время тестирует телекоммуникационная компания Qualcomm.

В течение 2017 года стороны намерены разработать и протестировать технологии IoT, машинного взаимодействия (M2M), виртуального радио, а также решения для общественной безопасности.

Запуск в коммерческую эксплуатацию сети 5G запланирован на 2020 год. Объем инвестиций на развитие технологии стороны не раскрывают.

"По итогам четвертого квартала 2016 года мы видели рост LTE трафика более чем в 2 раза по отношению к предыдущему году. Понимая высокую востребованность новых технологий и стандартов, мы находимся в поисках партнеров, которые помогут нам трансформироваться в цифровую компанию", - заявил директор по развитию сети оператора Сергей Кнышев, процитированный в сообщении.

Подобные соглашения уже есть у ПАО "Мобильные Телесистемы" с Ericsson и Nokia и у ПАО "Мегафон" с Huawei и Nokia.

В 2016 году МТС протестировали технологию 5G, в ходе которой была достигнута скорость мобильной передачи данных 4,5 Гбит/с в полосе 200 МГц. Такая скорость позволяет передавать файл размером в 1 Гб менее чем за две секунды, утверждали в МТС. В тестировании сети была задействована технология LTE-U на нелицензируемых частотах в диапазоне 4,65-4,85 ГГц.

Тестирование также провел "Мегафон" в сентябре прошлого года совместно с Nokia. В ходе тестов скорость передачи данных достигла 4,94 Гбит/с.