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Экономика

"Башнефть" перенесла выплату дивидендов на конец 2017 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Башнефти" принял решение рекомендовать акционерам по итогам 2016 года выплатить дивиденды только по привилегированным акциям на общую сумму 3 млн рублей, говорится в сообщении компании. Реестр на получение дивидендов закрывается 12 июля 2017 года.

Кроме того принято решение включить в повестку дня заседания совета директоров, проводимого после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 9 месяцев 2017 года, вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов в конце 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за январь-сентябрь.

Как пояснили "Интерфаксу" в "Башнефти", компания переносит выплату дивидендов за 2016 года на конец 2017 года в связи с увеличением капзатрат из-за необходимости повышения безопасности на НПЗ.

"Для сохранения темпов развития компании, восстановления экономического потенциала переработки после аварии на установке гидрокрекинга летом 2016 года, а также в связи с необходимостью повышения безопасности нефтеперерабатывающих объектов в 2017 г. (пик капитальных затрат: лето-осень) предполагается существенно, на 15% увеличить инвестиции в условиях сократившейся в 2016 году на 8,6% чистой прибыли", - отметили в НК.

В конце декабря 2016 года Ростехнадзор представил перечень более 1 800 нарушений, устранение которых потребует от компании не менее 39 млрд рублей инвестиций. Руководство компании уже приняло первоочередные меры по устранению выявленных Ростехнадзором нарушений в области промышленной безопасности. При этом до конца 2017 года компания намерена устранить почти 45% нарушений, наиболее критичных с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников и производственных объектов, чтобы в дальнейшем иметь возможность заниматься долгосрочным планированием дивидендных выплат в условиях приемлемого уровня рисков в области промышленной безопасности, уточнили в "Башнефти".

"В августе 2017 года будут выплачены дивиденды по итогам 2016 года владельцам привилегированных акций - в размере не ниже, предусмотренного уставом предприятия. В конце 2017 года будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года", - добавили в НК.

Как сообщили в "Башнефти", базой для расчета дивидендных выплат общества является чистая прибыль группы по МСФО, также анализируются показатели EBITDA и чистого долга. "При этом нельзя забывать также о негативном влиянии налогового маневра, неблагоприятных рыночных условиях. В 2017 году в связи с завершением налогового маневра ожидается нэтто рост таможенных расходов, НДПИ и акцизов на сумму 5,5 млрд руб.", - отметили в НК

Чистый долг Башнефти, включая предоплаты по долгосрочным договорам на поставки нефти и нефтепродуктов, вырос за 2016 год с 115 млрд до 163 млрд руб. в связи с привлечением долгосрочной предоплаты в размере $500 млн (39 млрд руб.) в январе 2016 года. Привлеченные средства во многом позволили обеспечить выплату дивидендов по итогам 2015 года в размере 29 млрд руб.

Уставный капитал "Башнефти" составляет 177 млн 634 тыс. 501 рубль, он разделен на 147 млн 846 тыс. 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 млн 788 тыс. 12 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77% уставного капитала).

"Роснефть" в середине октября 2016 года выкупила государственный пакет "Башнефти" в размере 50,08% уставного капитала компании. Башкирии принадлежит еще 25% акций компании. В настоящее время доля владения в Башнефти" у "Роснефти" - 69,3% . У Башкирии - 25,79% обыкновенных акций. Остальное - у миноритариев.

"Башнефть" по итогам 2015 года выплатила дивиденды в размере 164 рубля на все виды акций (50% чистой прибыли от МСФО).

Власти Башкирии ранее высказывали надежду на сохранение в 2017 года объема поступлений от "Башнефти". Со ссылкой на председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Госсобрания Башкирии Рузалию Хисматуллину сообщалось, власти Башкирии рассчитывают получить от "Башнефти" в 2017 году не менее 5 млрд рублей дивидендов за 2016 год. Общая сумма выплат региону (включая дивиденды) по итогам работы компании в 2015 году составила 7,3 млрд рублей.

Чистая прибыль "Башнефти" в 2016 году по МСФО сократилась по сравнению с 2015 годом и составила 52 млрд руб.

Теги: Башнефть
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