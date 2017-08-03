Сечин рассказал о работе "Роснефти" в условиях новых санкций

По его словам, компания будет искать возможность работать так, чтобы минимизировать последствия санкций

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" будет искать возможность работать так, чтобы минимизировать последствия новых санкции США для компании.

"Даже президент США и тот сказал, что закон неправильный. Он возражает, но подписывает. Что тут можно добавить? Конечно неправильный закон, они сами это все понимают", - заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мне жаль, что Exxon пострадал - ему выписали $2 млн штрафа за общение с нами. То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно", - добавил он.

"И собственно мне иногда кажется, что самые большие станции вводятся именно против него (президента США - ИФ), а не против нас. Так что посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения. Ну а мы будем искать возможность работы так, чтобы действия санкций минимизировать", - продолжил Сечин. "И вы об этом узнаете очень скоро. Последствия есть позитивные и есть негативные. Негативные уже начинают работать против американских партнеров. А позитивные вы скоро узнаете - в течение ближайших четырех недель", - сообщил он.

Также Сечин сообщил, что "Роснефть" продолжит наращивать сотрудничество с Венесуэлой в сфере топливно-энергетического комплекса.

"Это страна с запасами углеводородов номер один в мире. И с этой точки зрения любая нефтегазовая компания должна стремиться работать в этой стране. Мы политикой не занимаемся. Мы развиваем добычные проекты на территории Венесуэлы. В настоящее время мы добываем 9 млн тонн нефти в год. Занимаемся трейдингом венесуэльской нефти. И, как я неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем. Мы будем работать с Венесуэлой и будем наращивать объемы нашего сотрудничества в сфере ТЭК", - сказал он.

"Роснефть" реализует совместно с PDVSA 5 проектов разведки и добычи на территории Венесуэлы: 4 проекта в стадии добычи - PetroMonagas (доля "Роснефти" 40%), PetroPerija (40%), PetroVictoria (40%) и Boqueron (26,67%), один проект в стадии опытно-промышленной разработки - PetroMiranda (32%).

Как следует из годового отчета "Роснефти", добыча нефти по проектам компании в Венесуэле в 2016 году составила 8,4 млн тонн, доля НК - 2,67 млн тонн, что на 60% больше показателя 2015 года. Рост добычи в доле "Роснефти" обусловлен увеличением участия в проекте доли в проекте PetroMonagas с 16,67% до 40%, а также наращиванием добычи в СП PetroMiranda.