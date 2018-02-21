Суд признал банкротом связанного с "Российским кредитом" банкира Мотылева

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник, 19 февраля, признал несостоятельным (банкротом) банкира Анатолия Мотылева, имя которого связывают с банком "Российский кредит", Мосстройэкономбанком ("М банк"), АМБ банком и банком "Тульский промышленник".

Как отмечается в решении на сайте суда суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев и утвердил его финансовым управляющим Олега Приступу.

В документе говорится, что в реестр должника к настоящему времени включены требования 16 кредиторов на общую сумму 23,5 млрд рублей. Собрание кредиторов должника 8 февраля проголосовало за признание бизнесмена банкротом.

Суд назначил отчет финуправляющего о ходе процедуры банкротства на 27 августа.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 20 января 2017 года признал заявление компании "Флауари девелопментс лимитед" (Британские Виргинские острова) о банкротстве Мотылева обоснованным и ввел против него процедуру реструктуризации долгов. Суд включил требования компании на 974,3 млн рублей в реестр кредиторов. В общей сложности задолженность Мотылева перед кредиторами тогда составляла 6 млрд рублей.

В частности, 3,5 млрд рублей составляли требования компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова), 2,5 млрд рублей - требования банка "Российский кредит", 655 млн рублей - требования "М банка", 235,5 млн рублей - требования банка "Русский стандарт", 487,2 тыс. рублей - требования ИФНС N4 по Москве.

В настоящее время Следственный комитет расследует в отношении бывшего владельца банковской империи два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в котором составляет более 126 млрд рублей, а второе - о выдаче "М банком" заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей.

В конце июля 2015 года Банк России отозвал лицензии у "Российского кредита", Мосстройэкономбанка, АМБ банка и банка "Тульский промышленник". Банки признаны банкротами. По данным ЦБ, они проводили высокорискованную кредитную политику и размещали средства в низкокачественные активы. Крупнейшая из этих кредитных организаций - банк "Российский кредит" - входила в топ-50 по активам.

В августе 2015 года Банк России аннулировал лицензии НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия", НПФ "Солнечное время", НПФ "Сберегательный", НПФ "Адекта-пенсия", НПФ "Сберегательный фонд Солнечный берег", НПФ "Защита будущего" и НПФ "Уралоборонзаводский", которые также были связаны с А.Мотылевым.