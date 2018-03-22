Законопроект о денежных суррогатах возвращен на доработку

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Законопроект об уголовной и административной ответственности за оборот денежных суррогатов снят с контроля и возвращен на доработку, заявил в четверг журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

"Мы вчера сидели, думали и решили вернуть на доработку, так как он сформулирован сейчас так, что можно представить себе ситуацию, когда будут привлекаться люди, которые ничего плохого не сделали. Этого не хочется", - сказал замминистра.

По словам Моисеева, формально поручение снято с контроля правительства РФ, поэтому о новых сроках внесения и возвращения к обсуждению этой темы говорить пока рано.

Как сообщалось, в начале марта Минфин заявил о разрабатываемом законопроекте, который вводит уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов сроком до 4 лет лишения свободы.

"Будет срок в районе четырех лет, но только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов", - сказал тогда замглавы Минфина Моисеев.

Он отметил, что в законе об обороте денежных суррогатов будет применяться тот же принцип, как и при уголовном преследовании создания финансовых пирамид. "Для группы лиц, которые по предварительному сговору организовали с целью ухода от налогов или еще с какой-то целью. Понятно, что человек, который просто где-то купил какой-то биткойн и потом его продал... Наша задача - написать текст, чтобы такие люди не пострадали от этого", - уточнил замминистра.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает законодательно запретить использование криптовалют как денежных суррогатов для расчетов на территории России.