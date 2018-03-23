Главные новости
В миреЕС принял решение об отзыве посла из РоссииВ миреВ США начали расследование против производителя АК-47 во ФлоридеВ РоссииМинздрав отверг обвинения в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ
Экономика

Китай собрался повысить пошлины на товары из США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Китай в пятницу объявил, что рассматривает возможность повышения пошлин на ряд импортируемых из США товаров, сообщает информагентство Associated Press.

В сообщении министерства коммерции КНР говорится, что эти меры могут быть предприняты "для того, чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий".

ЭкономикаТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годЧитать подробнее

Речь идет о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд.

На первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, всего 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $977 млн.

На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на импорт других 8 видов товаров, в том числе свинины и продуктов из нее стоимостью по статистике 2017 года $1,992 млрд.

В пятницу вступает в силу указ президента США о введении пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Кроме того, в четверг президент Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд, заявив, что профицит Китая в торговых отношениях с США вышел из-под контроля.

Теги: Китай, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Сталь на пороге торговых войн. ОбзорСталь на пороге торговых войн. Обзор
В пятницу вступит в силу указ Трампа о пошлинах на металлы, который отразится, в том числе, и на российских компанияхПодробнее
 Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год
Президент выбрал более жесткие меры, чем ему предлагалиПодробнее
 "М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
Группа Михаила Гуцериева "Сафмар" объединяет свои розничные сети, сделку профинансирует ВТБПодробнее
 Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Индексация коснется приблизительно 4 млн человекПодробнее
"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
 "Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
 "Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
 Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиПравительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили
Новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреляПодробнее
 Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Речь идет о документе, подписанном Путиным и Азаровым в июне 2011 годаПодробнее
 Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд рубСуд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб
Ранее стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого АФК заплатила 100 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 марта5 фото
22 марта
Фотохроника 22 марта
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕС принял решение об отзыве посла из РоссииВ миреВ США начали расследование против производителя АК-47 во ФлоридеВ РоссииМинздрав отверг обвинения в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧВ РоссииМинобороны обнародовало выбранные пользователями названия для вооруженийВ миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год

ЕС принял решение об отзыве посла из России

ЕС принял решение об отзыве посла из РоссииДипломата вызвали в Брюссель для консультаций в связи с "делом Скрипалей" Подробнее

Китай собрался повысить пошлины на товары из США

Минобороны за год сэкономило 20 млрд рублей благодаря установке счетчиков

Трамп решил сменить советника по нацбезопасности

В США начали расследование против производителя АК-47 во Флориде

В США начали расследование против производителя АК-47 во ФлоридеBloomberg предполагает, что компания могла нарушать санкции, введенные американским Минфином против России Подробнее

ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛ

ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛФинский клуб провел гол в ворота армейцев на 143-й минуте матча, в пятом овертайме Подробнее

Волоколамск: реакция властей. Обобщение

Главы ЕС вслед за Лондоном назвали Россию ответственной за отравление Скрипаля

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru