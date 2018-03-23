Китай собрался повысить пошлины на товары из США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Китай в пятницу объявил, что рассматривает возможность повышения пошлин на ряд импортируемых из США товаров, сообщает информагентство Associated Press.

В сообщении министерства коммерции КНР говорится, что эти меры могут быть предприняты "для того, чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий".

Речь идет о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд.

На первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, всего 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $977 млн.

На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на импорт других 8 видов товаров, в том числе свинины и продуктов из нее стоимостью по статистике 2017 года $1,992 млрд.

В пятницу вступает в силу указ президента США о введении пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Кроме того, в четверг президент Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд, заявив, что профицит Китая в торговых отношениях с США вышел из-под контроля.