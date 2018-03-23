Что случилось этой ночью: пятница, 23 марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЕС отзывает своего посла в РФ для консультаций в Брюссель. Такое решение Евросовет принял по итогам заседания, на котором он поддержал позицию Великобритании по "делу Скрипалей". Лидеры ЕС сочли, что Россия, "скорей всего", несет ответственность за атаку в Солсбери. При этом отмечается, что отзыв посла не является санкционной мерой.

- Китай собрался повысить ввозные пошлины на товары из США, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный аналогичными шагами Вашингтона. Сталь, фрукты и вино предлагается обложить по ставке 15%, пошлина на свинину и некоторые другие продукты составит 25%.

- В США начали уголовное расследование в отношении компании, которой принадлежит завод по производству автоматов Калашникова во Флориде. По данным Bloomberg, руководство завода "имеет связи с главными союзниками российского президента Владимира Путина", и, вероятно, действует в обход антироссийских санкций Минфина США.

- Финский "Йокерит" и московский ЦСКА установили рекорд по продолжительности матча в плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Соперники провели на льду 142 минуты 9 секунд, финны победили по итогам пятого овертайма.