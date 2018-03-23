В ЦБ пообещали принять меры в случае "застревания" инфляции на уровне 2-2,5%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Если инфляция "застрянет" на уровне 2-2,5%, то ЦБ РФ будет принимать меры для того, чтобы приблизить ее к 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Даже если для этого придется перейти от нейтральной ставки к мягкой, мы понимаем, что должны это сделать. Мы обещаем обществу 4% среднесрочную инфляцию, понятно, что она будет колебаться, и мы мерами денежно-кредитной политики должны этого добиться", - сказала Набиуллина.

При этом она сообщила, что ЦБ не видит существенного риска, что инфляция будет 2-2,5% - по прогнозам, со второй половины года она начнет возвращаться к 4%.

"При этом мы не считаем, что наша ставка ограничивает экономический рост. Мы видим, что экономический рост восстанавливается, уже очень близок к потенциальному. Темпы экономического роста, на наш взгляд, ограничиваются структурными факторами", - сообщила Набиуллина.

Она положительно оценила то, что инфляция сейчас находится на уровне ниже 4%: это дает возможность снизить инфляционные ожидания, которые сильно зависят от инфляции, особенно на начальном для страны этапе инфляционного таргетирования. Кроме того, это дает возможность ЦБ быстрее снижать ставку и приближать ее к нейтральной, чем он это планировал.