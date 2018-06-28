Покупатели в РФ проверили легальность 30 млн выданных им чеков

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Граждане при помощи мобильного приложения на данный момент проверили легальность 30 млн выданных им через онлайн-кассы чеков, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на международном семинаре Форума по налоговому администрированию ОЭСР "Онлайн-кассовые аппараты" в Будапеште.

"Граждане проверили 30 млн чеков, результаты автоматически учитываются ФНС при определении рисков. Организация контрольных мероприятий только силами налоговой администрации не обеспечит такой масштаб проверок", - отметил он, рассказывая о введении онлайн-касс в РФ и возможности покупателей через мобильное приложение проверить легальность выданного им чека. В настоящее время в РФ зарегистрировано более 2 млн онлайн-касс.

Мишустин напомнил, что с 1 июля 2018 года онлайн-кассы в РФ обязаны будут применять все налогоплательщики в торговле и общественном питании, которые раньше не использовали кассы. По итогам первого и второго этапов реформы на онлайн-кассы перешла практически вся торговля, за исключением предпринимателей, которые торгуют без наемных работников, а также все общественное питание. С июля 2019 года на новые правила должны перейти вся сфера услуг и торговцы без наемных работников.

"Миллионы точек продаж на территории всей страны непрерывно передают информацию о том, какие товары и услуги, кем, где и по какой цене проданы. Сфера потребления становится транспарентной", - приводятся в сообщении ФНС слова главы службы.

М.Мишустин с сентября 2017 года возглавляет работу по цифровой трансформации налоговых органов, а также проект по созданию практических рекомендаций по разработке и внедрению онлайн-ККТ в странах-членах Форума по налоговому администрированию ОЭСР.