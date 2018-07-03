Автовазбанк выкупил у "Советского" проблемные активы на средства ЦБ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Автовазбанк выкупил у банка "Советский" проблемные активы на средства ЦБ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

ЦБ во вторник отозвал лицензию у "Советского" и сообщил о планах передать обязательства банка перед кредиторами первой очереди другой кредитной организации. Конкурсный отбор банков-приобретателей проведет АСВ. Кредитная организация, которой будут переданы обязательства "Советского" примерно на 37 млрд рублей, продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая ставки по вкладам и сроки их размещения.

Для обеспечения выполнения необходимых условий для урегулирования обязательств "Советского" Банк России предоставил Автовазбанку 5-летний депозит на 34,2 млрд рублей. Тот, в свою очередь, выкупил у банка "Советский" необходимый пул проблемных активов "для обеспечения принципа эквивалентности размера передаваемых обязательств стоимости передаваемого имущества".

Работу с выкупленными у "Советского" активами будет вести создаваемый на базе "Траста" фонд непрофильных активов, куда в том числе войдет и Автовазбанк.

Банк России в октябре 2015 года возложил функции временной администрации по управлению "Советским" на АСВ. К осуществлению мер по финоздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал", которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности "Советского". Позже победителем конкурса на санацию петербургского банка стал Татфондбанк, который впоследствии и сам лишился лицензии. Функции временной администрации "Советского" были вновь возложены на АСВ.

В феврале 2018 года ЦБ принял решение санировать "Советский" самостоятельно. Он стал четвертой кредитной организацией, оздоравливаемой по новой схеме - через Фонд консолидации банковского сектора (вслед за банком "Открытие", Бинбанком и Промсвязьбанком).

В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" сообщили, что процедуру урегулирования обязательств следует рассматривать как альтернативу санации, которая позволяет максимально, исходя из сложившейся ситуации, защитить интересы кредиторов и вкладчиков банка. "Дальнейшая реализация мер по предупреждению банкротства банка была высокозатратной и могла не привести к желаемому результату", - указали в ЦБ.