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Минфин спрогнозировал профицит бюджета на уровне 1,8% ВВП в 2019 году

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году может составить 1,96 трлн рублей, или 1,8% ВВП, в 2020 году - 1,15 трлн рублей, или 1% ВВП, в 2021 году - 659 млрд рублей, или 0,6% ВВП, свидетельствуют данные проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы, опубликованного на сайте Бюджетного комитета Госдумы в преддверии запланированных на понедельник парламентских слушаний по этой теме.

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В текущем законе о бюджете на 2019-2020 годы предусмотрен дефицит по 0,8% ВВП. Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что бюджет РФ в следующем году может быть профицитным при сохранении текущих цен на нефть и газ. Поправками в бюджет 2018 года ранее запланированный на этот год дефицит 1,3% ВВП был изменен на профицит 0,5% ВВП. При этом в данной оценке учтена цена на нефть около $61 за баррель. Сейчас же Минэкономразвития повысило прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2018 году до $69,3 за баррель. Осенью с учетом обновленного прогноза Минэкономразвития Минфин представит новые поправки в бюджет текущего года.

При этом на все три года предусмотрен первичный структурный дефицит по 585 млрд рублей в год (0,6% ВВП, 0,5% ВВП и 0,5% ВВП, соответственно). Это - так называемый Фонд развития. Как поясняет в документе сам Минфин, "этот ресурс будет использован как элемент так называемого золотого правила, существующего в бюджетной практике и состоящего в том, что дефицит бюджета направляется на создание новых активов, на капитальные вложения, на создание и стимулирование экономики, а не на текущее потребление". Основными источниками финансирования этого дефицита будут выступать внутренние заимствования. Средства Фонда национального благосостояния будут использоваться исключительно в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан.

Ненефтегазовый дефицит бюджета прогнозируется по 6% ВВП ежегодно.

Доходы федерального бюджета в следующем году Минфин ожидает на уровне 19,851 трлн рублей (18,7% ВВП), в 2020 году - 20,026 трлн рублей (18% ВВП), в 2021 году - 20,549 трлн рублей (17,2% ВВП). Нефтегазовые доходы в 2019 году составят 8,324 трлн рублей, в 2020 году - 7,911 трлн рублей, в 2021 году - 7,769 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы в 2019 году будут на уровне 11,526 трлн рублей, в 2020 году - 12,115 трлн рублей, в 2021 году - 12,778 трлн рублей.

Как отмечается в проекте основных направлений, существенное увеличение доходов бюджета в 2019 году - до 18,7% ВВП с 17% ВВП в текущем году - по отношению к ВВП связано с предполагаемыми изменениями налогового законодательства (в первую очередь, повышением ставки НДС с 18 до 20%), ростом нефтегазовых доходов на фоне более высокой цены на нефть по сравнению с заложенной в бюджет на текущий год и изменением ряда других макроэкономических показателей.

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По оценке Минфина, повышение ставки НДС в целом принесет в 2019 году порядка 634 млрд рублей, в 2020 году - 678,2 млрд рублей, в 2021 году - 728,3 млрд рублей. От завершения нефтегазового налогового маневра Минфин ждет 54,8 млрд рублей, 197,8 млрд рублей и 299,7 млрд рублей, соответственно. Дивиденды госкомпаний, по оценке Минфина, принесут бюджету 542,3 млрд рублей в 2019 году, 585,9 млрд рублей - в 2020 году, 639,7 млрд рублей - в 2021 году.

Расходы планируются в объеме 17,897 трлн рублей (16,9% ВВП) в 2019 году, 18,873 трлн рублей (16,9% ВВП) - в 2020 году, 19,890 трлн рублей (16,7% ВВП) - 2021 году.

Самыми значительными будут традиционно расходы на социальную политику - 4,934 трлн рублей в 2019 году, 5,05 трлн рублей в 2020 год и 4,997 трлн рублей в 2021 году.

Финансовое обеспечение реализации указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года (в том числе, национальные проекты) потребует 1,169 трлн рублей в 2019 году, 1,247 трлн рублей в 2020 году и 1,474 трлн рублей в 2021 году.

Расходы на национальную оборону запланированы в эти три года в объеме 2,783 трлн рублей, 2,86 трлн рублей и 2,98 трлн рублей. На нацбезопасность предусмотрено 2,181 трлн рублей, 2,257 трлн рублей и 2,320 трлн рублей, на национальную экономику - 2,217 трлн рублей, 2,170 трлн рублей и 2,152 трлн рублей, соответственно. Расходы на общегосударственные вопросы планируются в объеме 1,26 трлн рублей, 1,26 трлн рублей и 1,3 трлн рублей, на образование - 716,4 млрд рублей, 707,9 млрд рублей и 726,6 млрд рублей, здравоохранение - 459,5 млрд рублей, 563,2 млрд рублей и 672,5 млрд рублей.

На обслуживание госдолга предусмотрено 884,1 млрд рублей, 1,001 трлн рублей и 1,111 трлн рублей.

Условно утвержденные расходы в 2020 году запланированы в размере 471,8 млрд рублей, в 2021 году - 994,5 млрд рублей.

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