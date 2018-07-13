Сбербанк и "Тинькофф" запустили взаимные переводы по номеру телефона

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России и Тинькофф банк запустили переводы по номеру телефона между картами своих клиентов, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"С сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков на системах Android и iOS у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России", - отмечается в сообщении.

Сейчас в мобильном приложении за перевод между картами двух этих банков комиссия не взимается.

Примечательно, что Сбербанк до сих пор не отменил комиссию за перевод средств между клиентами разных территориальных банков. Так, при попытке отправить средства клиента Московского банка Сбербанка клиенту Волго-Вятского банка должна взиматься комиссия в 1% от суммы перевода.

В декабре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не намерена в ближайшие годы отменять комиссии за межтерриториальные транзакции внутри банка, так как они приносят значительный доход.

Позднее, в июне 2018 года, Греф говорил, что предлагаемое ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службой введение единых комиссий на переводы как вовне, так и внутри банка будет мешать крупным игрокам и может заморозить развитие финансовых услуг в целом.