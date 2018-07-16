Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в мобильном банке

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка России столкнулись с ошибками в проведении некоторых операций в мобильном банке, сообщили "Интерфаксу" несколько пользователей приложения.

"На данный момент ведутся технологические работы. Попробуйте воспользоваться сервисом позднее", - сообщили "Интерфаксу" в колл-центре банка. Сотрудник Сбербанка не уточнил, какие конкретно работы проводятся и когда они завершатся.

Клиентка Сбербанка сообщила "Интерфаксу", что сбой коснулся не только мобильного приложения. В частности, наблюдаются задержки в получении sms-сообщений об операциях по карте.

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" сообщили, что по техническим причинам незначительная часть клиентов могла столкнуться с кратковременными трудностями при входе в мобильное приложение и интернет-версию "Сбербанк онлайн". "В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме", - отметил представитель банка.

Как сообщалось ранее, 10 июля со сбоем в работе мобильного банка столкнулись клиенты ВТБ .