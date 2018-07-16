Суд частично удовлетворил иск НМТП к Минтрансу, Росморречфлоту и капитану порта Новороссийск

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск ПАО "Новороссийский морской торговый порт" ("НМТП" ) к министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитану порта Новороссийск, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд признал все действия и бездействия Минтранса, Росморречфлота и капитана порта Новороссийск, а также распоряжения капитана порта о движении и расстановке судов, в том числе связанные с танкером "Пенелопа", недействительными.

Суд отказал НМТП в удовлетворении требования о привлечении капитана порта к дисциплинарной ответственности, установив другие способы устранения нарушений - обязав Минтранс в 30-дневный срок принять меры к устранению нарушений.

Исковые требования

Как сообщалось, суд ранее подтвердил отказ капитану порта Новороссийск в передаче иска НМТП в арбитраж Краснодарского края. Ходатайство о передаче спора по подсудности ранее поддержали другие ответчики и ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря" (третье лицо).

В середине июня Арбитражный суд Москвы отложил дело на 16 июля. Тогда суд по собственной инициативе привлек к участию в деле в качестве соответчика Игоря Пушко, который был временно исполняющим обязанности (врио) капитана порта в момент его отсутствия. До этого, на заседании 1 июня, он был привлечен к участию в деле третьим лицом на стороне ответчиков.

1 июня суд отклонил ходатайство НМТП о вызове в суд свидетелей. Ответчики возражали против удовлетворения этого ходатайства. По их мнению, "показания свидетелей об устных заявлениях госслужащих ведомств в данном процессе не являются допустимыми доказательствами".

На одном из прошлых заседаний представитель Минтранса заявил, что предъявленные к его ведомству требования в рамках иска являются необоснованными. Капитан, сказал он, является самостоятельным должностным лицом, что предусмотрено законодательством. Они связаны только в трудовом аспекте (назначение, освобождение).

Как сообщалось, НМТП 26 марта вновь подал иск в суд против Росморречфлота, капитана порта Новороссийск Евгения Тузинкевича и Минтранса. Первый иск от 13 марта суд вернул в связи с техническим характером заявления.

Согласно материалам суда, НМТП просил суд признать незаконными бездействие Росморречфлота по организации работы морского порта Новороссийск и распоряжения капитана порта о движении и расстановке судов, в том числе связанные с танкером "Пенелопа".

Задержки в разгрузке танкеров

Как сообщалось, в феврале в порту Новороссийск произошли задержки в разгрузке танкеров из-за блокировавшего отгрузку нефтепродуктов танкера "Пенелопа". ПАО "Транснефть" обратилось в Минтранс, а также сообщила в ФСБ и Генпрокуратуру о ситуации, сложившейся с отгрузкой нефтепродуктов в порту. Позже Минтранс сообщил, что ситуация нормализовалась, задержки в разгрузке танкеров произошли из-за временного вывода причалов №26 и №27 из эксплуатации и недолжного взаимодействия операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком. Ситуацию осложнила штормовая погода. В начале марта танкер "Пенелопа" покинул порт Новороссийск.

Государство владеет 20% акций НМТП, контролирует одну из крупнейших в России стивидорных групп паритетное СП "Транснефти" и группы "Сумма" - Novoport Holding (50,1% акций). Отдельно "Транснефти" через "дочку" принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Пакет в размере 5,3% находится в управлении ОАО "РЖД". Активы "Новороссийского морского торгового порта" расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске.