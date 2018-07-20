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"Нафтогаз" отверг вероятность мирового соглашения с "Газпромом" по стокгольмским решениям

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мировое соглашение "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" возможно только по недавно поданным жалобам в Стокгольмский арбитраж и его условием является выплата во внесудебном порядке российским концерном свыше $12 млрд компенсации. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение в отношении уже принятых арбитражем решений не представляется возможным", - написал он на своей странице в фейсбуке в пятницу.

Витренко отметил, что кроме арбитражных процессов, по которым окончательное решение было принято, у "Нафтогаза" с "Газпромом" есть новые арбитражные процессы: российская компания требует расторгнуть или изменить текущие договоры, а "Нафтогаз" - компенсировать убытки из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража.

Коммерческий директор украинской компании отметил, что "Газпром" отказывается поставлять газ и пересматривать транзитный тариф, а также нарушает обязательства по поддержке определенного давления в газотранспортной системе.

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"Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет мировое соглашение по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", - написал Витренко.

Он добавил, что позиция "Нафтогаза" заключается в том, что этот процесс (обсуждение возможности заключения мирового соглашения - ИФ) не может задерживать трехсторонние переговоры по вопросу транзита газа через Украину после 2019 года.

"Если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство "Северного потока - 2", как политического и антиконкурентного проекта", - утверждает коммерческий директор.

Угроза ареста активов

Еще раз комментируя предложение российской стороны о мировом соглашении по уже принятым решениям, представитель "Нафтогаза" подчеркнул, что это противоречит сути таких соглашений - о них необходимо договариваться до принятия окончательного решения.

"Сейчас уже поздно просить мировое соглашение по этим спорам. "Газпром" должен заплатить нам по решениям арбитража $2,56 млрд плюс уже $75 млн процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание", - отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

Он заявил, что пока украинская компания не получит эти средства, она будет продолжать принудительное взыскание, добиваясь ареста активов "Газпрома" по всему миру.

Витренко добавил, что "никто решение арбитража не отменял и не останавливал", а апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание активов только на территории Швеции. "Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время", - сообщил представитель "Нафтогаза".

По его мнению, "Газпром" понимает все риски от невыполнения решения арбитража, поэтому на трехсторонней встрече просил о прекращении ареста его активов. "На что им было сказано твердое "нет", - заявил Витренко.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае урегулирования спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитражном суде, РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины.

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Контракты на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют с 2009 по 2019 год.

Решения Стокгольма

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" ранее обжаловал также решение суда о контракте на поставку газа.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года.

В марте 2018 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания решила расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019 годы.

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Теги: Нафтогаз Украины, Газпром

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