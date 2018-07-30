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Экономика Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд отказался снять арест с активов 16 компаний по делу братьев Магомедовых

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в снятии обеспечительного ареста, наложенного на активы и банковские счета компаний в рамках расследования уголовного дела Зиявутдина и Магомеда Магомедовых.

"В удовлетворении апелляционной жалобы заявителя отказать", - огласила судья решение в понедельник.

Всего аресты на счета и доли в уставных капиталах наложены на 24 компании, подконтрольные, по версии следствия, братьям Магомедовым.

Как уточнила прокурор, в понедельник были рассмотрены жалобы 16 компаний. Остальные жалобы будут рассмотрены до конца недели.

Как сообщалось на заседании в Мосгорсуде, арестованы активы и банковские счета следующих компаний: ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), четыре компании входящие в группу "Fesco" ("Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ"), ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), ООО "Кардо Альянс", ООО "Россетьэнерго", АО "Русская Тройка", ООО "Русские просторы", ООО "Саммит", ООО "Сахагазсинтез-недра", ОАО "Северное сияние", ООО "СЗМК-Глобалсталь", ООО "Система", ООО страховая компания "Воско", ООО строительная компания "Стиль-Т", ГС "Инженерия", ООО "Межозерное", ООО "Прогрессив, ООО "Глобалавтоматика", АО "Элеватор", ООО "Владивостокский автомобильный терминал".

Ранее в Fesco пожаловались на трудности в работе из-за ареста счетов.

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Теги: Магомед Магомедов

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