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Экономика Арест братьев Магомедовых

Акционеры Fesco сообщили в полицию о хищении денег компании

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Акционеры транспортной группы "Fesco" обратились с письмом в полицию, в котором сообщили о хищении денежных средств компании. Об этом сообщила во вторник следователь на заседании в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы на аресты банковских счётов ряда организаций.

"От акционеров "Fesco" поступило заявление, в котором сообщалось о хищении денег компании. Заявление было направлено для проверки в ГУЭБиПК", - сказала следователь.

По ее словам, это еще раз подтверждает необходимость нахождения счётов компаний под арестом, чтобы исключить их перечисление третьим лицам.

30 июля Мосгорсуд уже отказал в снятии обеспечительного ареста, наложенного на активы и банковские счета ряда компаний в рамках расследования уголовного дела Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Всего аресты на счета и доли в уставных капиталах наложены на 24 компании, подконтрольные, по версии следствия, братьям Магомедовым.

Как уточнила прокурор, 30 июля были рассмотрены жалобы 16 компаний. Остальные жалобы будут рассмотрены до конца недели.

В ходе заседания представители компаний заявили, что арест счетов приводит к негативным последствиям. В частности, делает невозможными выплаты по налогам, заработным платам, а также социальные выплаты, выплаты отпускных, а также по обеспечению госконтрактов.

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Теги: Fesco

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