Белоруссия попросит РФ компенсировать потерю доходов из-за налогового маневра

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии будет инициировать обсуждение на государственном уровне возможности компенсации российской стороной выпадающих доходов белорусского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

"Мы входим в контакт с российской стороной... Возможен поиск компенсирующих механизмов на государственном уровне", - заявил на пресс-конференции в четверг в Минске замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко, комментируя негативные последствия для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной сфере России.

Он сообщил, что в 2019 году выпадающие доходы белорусского бюджета в связи с налоговым маневром в РФ составят порядка Br600 млн ($300 млн по текущему курсу - ИФ) из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин на нефтепродукты и планируемого снижения на четверть ставки акцизов на нефтепродукты (чтобы компенсировать нефтезаводам издержки из-за отсутствия повышения розничных цен - ИФ).

Также, по его словам, одним из следствий реализации налогового маневра в России является "невозможность функционирования единого рынка нефтепродуктов в ЕАЭС". "В России выпадающие доходы компенсируются отрицательными акцизами, у нас нет таких источников", - констатировал замминистра.

Он также считает, что в результате налогового маневра российские нефтепродукты могут вытеснить белорусские на внутреннем рынке Белоруссии. "Если у них (в РФ - ИФ) производство нефтепродуктов будет субсидироваться, а у нас нет, то у нас будет более высокая цена на нефтепродукты, и тогда российские нефтепродукты будут вытеснять наши на внутреннем рынке", - пояснил Кийко.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии.

Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Ранее республиканский Минфин оценивал потери доходов белорусского бюджета в связи с полной отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в сумму более $2 млрд, или около 4% ВВП.

В числе ближайших "вызовов" для белорусского бюджета в Минфине считают завершение в 2019 году периода перечисления финансовых средств из России в рамках договоренностей в нефтегазовой сфере. В Белоруссии эту схему называют "перетаможкой".

В рамках договоренностей, достигнутых в апреле 2017 года, в белорусский бюджет из РФ поступают экспортные пошлины на нефть с объема 6 млн тонн в год. Этот объем представляет собой разницу между де-юре согласованным годовым объемом поставки нефти в Белоруссию на уровне 24 млн тонн в 2018 и 2019 годах и фактическим импортом для переработки в объеме 18 млн тонн в год. В случае снижения в РФ экспортных пошлин на нефть поступления в белорусский бюджет от "перетаможки" снизятся.

В России завершается законодательное утверждение налогового маневра в нефтяной сфере. Экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет, начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает компенсационные механизмы в части акцизной политики.