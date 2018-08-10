Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут в Дании

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Проектная компания Nord Stream 2 AG в пятницу подала заявку на альтернативный маршрут в Дании, сообщают Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство. По сообщению Nord Stream 2 AG, альтернативный маршрут пройдет в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

"Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Nord Stream 2 не останавливает процедуру по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего газопровода "Северный поток", - говорится в релизе.

На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, был определен альтернативный маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании, говорится в сообщении.

"Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года заявку. Nord Stream 2 считает, что первая заявка предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным", - пишет Nord Stream 2 AG.

В конце июня премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта "Северный поток 2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роли Украины как транзитера газа.

"Сама Дания не может решить этот вопрос. Я провел законодательство в парламенте, которое позволит нам дополнить оценку зарубежной политики и нормировать процесс нашей внешней политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта... Нам необходимо перенести этот вопрос на европейский стол для европейских стран, и я постоянно говорю об этом", - сообщил Расмуссен в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене.

Ранее газета "Известия сообщала, что власти Дании затягивают выдачу разрешения на строительство газопровода под давлением США. По данным издания, Копенгаген опасается конфликта с Вашингтоном, который пытается вытеснить с европейского рынка российский газ.

К настоящему времени Nord Stream 2 получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. 7 июня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка газопровода. Еще необходимо получить в России разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром" , Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.