Tesla начала работу с Silver Lake и Goldman Sachs над планом выкупа акций

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Основатель и глава Tesla Илон Маск сообщил, что работает с авторитетными финансовыми советниками и юристами над планом выкупа акций компании, который потребует финансирования на сумму порядка $70 млрд.

"Я воодушевлен работой с Silver Lake и Goldman Sachs в качестве финансовых советников", - написал Маск в твиттере.

Консультантами по правовым вопросам Маск назвал Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Munger, Tolles & Olson.

В понедельник Маск раскрыл подробности своего плана относительно выкупа акций компании, обнародованного на прошлой неделе, дав понять, что его может поддержать Саудовская Аравия.

Он сообщил, что фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) несколько раз за последние два года обращался к нему с предложением выкупить компанию. После того как фонд приобрел почти 5% акций Tesla, они провели еще одну встречу с главным управляющим фонда, который пообещал предоставить финансирование для такого маневра.

Акции Tesla, подорожавшие на 14% с начала 2018 года, прибавили в цене 0,3% в понедельник.