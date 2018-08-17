Савельева переизберут главой "Аэрофлота" еще на пять лет

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Курирующий транспортную отрасль вице-премьер РФ Максим Акимов 13 августа утвердил директиву представителям государства в совете директоров "Аэрофлота" по вопросу избрания гендиректора авиакомпании.

Согласно документу (с его копией ознакомился "Интерфакс"), представители Росимущества должны поддержать досрочное прекращение полномочий действующего гендиректора Виталия Савельева и переизбрать его на эту должность еще на пять лет.

Пятилетний контракт Савельева истекает в октябре, он возглавляет "Аэрофлот" более 9 лет.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в июле заявлял, что направил предложение о продлении контракта с Савельевым в Минэкономразвития. "Для того чтобы совет директоров "Аэрофлота", или та часть его, которая относится к представителям интересов РФ, проголосовала, им необходима директива. Такую директиву министерство экономического развития и Росимущество и будут оформлять. А директиву подписывает правительство, поэтому оно и примет решение окончательно", - пояснял он.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 40% - у институциональных инвесторов.