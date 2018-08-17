В правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налоги

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ считает нецелесообразным повышать налоговое бремя на бизнес в связи с получением им дополнительной прибыли из-за курсовых колебаний, будет обсуждать создание стимулов для ее направления в российскую экономику, сообщил журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова Андрей Лавров.

"Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", - сказал он.

Официальный представитель Силуанова отметил, что 24 августа в Российском союзе промышленников и предпринимателей пройдет совещание с участием первого вице-премьера, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса.

"В ходе встречи будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест", - пояснил он.

На прошлой неделе стало известно о предложении помощника президента РФ Белоусова увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей. В список компаний, для которых он предлагал поднять налоговую нагрузку, попали, в частности, НЛМК, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат, "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норильский никель", "СУЭК", АК "АЛРОСА", "Полюс", "ФосАгро", "Уралкалий", "Акрон", "СИБУР".

Сам Белоусов в интервью "Ведомостям" пояснил, что его идея в том, чтобы "создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля - то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов - и роста мировых цен на их продукцию". По его словам, у нефтяников сверхдоходы изымаются через формулы экспортной пошлины и НДПИ, привязанные к мировым ценам на нефть, а у металлургов и химиков такой взаимосвязи нет. Белоусов подчеркнул, что механизм нужен не из-за нехватки денег на выполнение майского указа президента, а для выравнивания налоговой нагрузки после принятия решения о налоговом маневре для нефтяной отрасли и повышения НДС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Владимир Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.