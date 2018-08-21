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"Газпром-медиа" и "Первый канал" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Медиахолдинги "Газпром-медиа" (управляет НТВ, ТНТ, ТВ-3 и др.) и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции, пишет "Коммерсантъ".

По слова источника издания, медиахолдинги готовы вернуть контент, только если "Яндекс" "вычистит пиратские версии" из поисковой выдачи.

"Ситуация, при которой вещатели раскручивают медиасервисы "Яндекса", предоставляя контент, но закрывая глаза на пиратство в поисковой выдаче, является разрушительной для медиаотрасли", - заявлял газете представитель НМГ Алексей Уразов. По его словам, доходы, которые НМГ получала от "Яндекса" за трансляции, "ничтожны по сравнению с сотнями миллионов рублей ежегодных потерь, связанных с распространением пиратского контента вещателей".

Об этом же заявили в "Газпром-медиа". "До решения вопроса по пиратскому контенту на сервисах "Яндекса" мы не будем лицензировать свой контент в "Яндексе"", - сказала "Коммерсанту" представитель медиахолдинга Мария Громова.

Она отметила, что в "Газпром-медиа" "неоднократно обращались в "Яндекс" с просьбой о блокировке контента в поисковой выдаче в соответствии с принципами DMCA (Digital Millennium Copyright Act), однако безрезультатно".

Ранее "Яндекс" договорился с крупными телеканалами, и с марта 2017 года в экспериментальном режиме транслировал их контент на разных площадках, включая главную страницу.

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Теги: Яндекс, НМГ, Газпром-медиа
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