Евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, курс евро превысил 79 руб./EUR1 впервые с 11 апреля, доллар торгуется выше отметки 68 руб./$1 впервые с 13 августа.

Курс доллара в 14:24 по Москве составил 68,01 руб./$1, прибавив 73,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,01 руб./EUR1 - плюс 1,16 рубля к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к евро и доллару объясняется вступлением в силу нового пакета антироссийских санкций, а также продолжающимся ростом единой европейской валюты в паре с долларом на глобальном рынке. Пара евро-доллар торговалась к этому времени с повышением на 0,35%, до $1,161 (выше $1,16 впервые с 9 августа).

Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: один в конце этого месяца, а второй - в ноябре. Тогда ведомство не уточняло, какие именно ограничительные меры предусмотрены Вашингтоном, однако сообщалось, что они вступят в силу "примерно 22 августа".

Самое значительное влияние в рамках первоначальных санкций может оказать запрет на выдачу лицензий на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот" , а также почти полное ограничение экспорта и импорта.