Туроператоры "Фонд мира" и "Веди ТУР Элит" прекратили деятельность

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Туроператоры "Фонд мира" и "Веди ТУР Элит" заявили о прекращении туроператорской деятельности в сфере выездного туризма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.

"Компании будут исключены из ассоциации "Турпомощь" с последующим возвратом им денежных средств фонда персональной ответственности. Формирование реестра неисполненных обязательств перед третьими лицами начнется 24 августа", - говорится в сообщении.

На заседании Наблюдательного совета ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" руководители "Веди ТУР Элит" сказали, что у компании нет неисполненных обязательств перед клиентами, а последние обязательства ТК "Фонд мира", по данным его руководства, будут исполнены 24 августа.

На заседании также обсуждался вопрос о возврате денежных средств фонда персональной ответственности ООО "Матрешка-тур" в связи с тем, что она была исключена из "Турпомощи" из-за неуплаты членских взносов. По заявлению руководства туроператора, неисполненных обязательств у компании нет.

В ассоциации приняли решение о начале формирования реестра требований туристов к туроператору "Матрешка-тур". Если заявлений от туристов не будет, то по истечении 30 дней средства компании будут возвращены.