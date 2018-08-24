Германия в I полугодии получила рекордный профицит бюджета

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Германия в первом полугодии получила рекордный профицит бюджета со времени воссоединения Германии в 1990 году. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Положительное сальдо консолидированного бюджета в январе-июне составило 48,1 млрд евро, что на 18,3 млрд евро выше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Благоприятные ситуация с занятостью и развитие бизнеса, а также политика умеренных расходов" способствовали формированию профицита, который составил 2,9% ВВП, отмечается в сообщении Destatis.

Германская экономика в апреле-июне с корректировкой на сезонные, ценовые и календарные факторы выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, сообщало также агентство.

Положительное сальдо бюджета в ФРГ фиксируется уже пятый год подряд.

Напряженность между Европейским союзом и США в сфере торговли "была угрозой, но не оставила каких-либо значительных следов в экономике" Германии, отмечает экономист банка ING Diba Карстен Бржески. "Разумеется, ситуация может измениться в ближайшие месяцы", если хрупкое торговое перемирие с Вашингтоном нарушится, полагает он.