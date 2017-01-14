Кончаловский положительно расценил передачу Исаакиевского собора РПЦ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Режиссер Андрей Кончаловский положительно относится к передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, отмечает, что сущность храма - это не архитектура.

"Он (собор - ИФ) будет жить. Не может храм жить без службы. Это очень важно. Сущность храма - это не архитектура. Сущность храма - дом, где идет служба", - пояснил режиссер в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, поддерживает ли он передачу собора РПЦ.

"Это место, где русская нация должна осуществлять свою исконную религию, которая ей присуща. Нельзя говорить "попы". Да, попы есть, но ведь дело же не в попах, а в этих людях. У них это пытались отнять. Уже вроде бы отняли. Посмотрите, как быстро все вернулось", - продолжил Кончаловский.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.