Звягинцев заявил об отсутствии политической подоплеки в фильме "Нелюбовь"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Обладатель приза жюри Каннского фестиваля режиссёр Андрей Звягинцев не хочет превращать свою картину "Нелюбовь" в политическое заявление, при этом, по его словам, создатели ленты не могли не воспользоваться историческим контекстом.

"Нас главным образом занимала тема, как одному человеку жить с другим. Толстой однажды прокомментировал "Крейцерову сонату": "Все романы заканчиваются свадьбой, вот бы кто-то написал, что было потом". Такое состояние на поле битвы, когда люди оказываются у разбитого корыта - это было самым важным для нас", - сказал Звягинцев в воскресенье на пресс-конференции после окончания фестиваля.

"Не хочется превращать историю о людях, об отсутствии эмпатии и эгоизме всего лишь в политическое заявление. Хотя контекст совершенно очевиден, и мы не могли им не воспользоваться", - выразил уверенность Звягинцев.

По его признанию, самым важным для него содержанием картины являются отношения между людьми.

"Если бы я снимал картину в какой-нибудь другой стране, она приобрела бы какие-то другие черты, градус, связанный с национальным характером. Но такой клубок отношений возможен где угодно", - продолжил он.

Он выразил уверенность, что фестиваль уровня Канн - это невероятный трамплин для картины.

"Один факт попадания в конкурс чрезвычайно важен. И для тебя это даёт шанс для продолжения движения", - заключил Звягинцев.

В фильме "Нелюбовь" рассказывается история супружеской пары (в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина) в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына Алеши.

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.