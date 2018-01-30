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Культура

"Киносоюз" собрался подать в суд на Минкультуры из-за отзыва лицензии у "Смерти Сталина"

Есть обновление от 21:20

По словам главы "Киносоюза" Алексея Попогребского, это акт цензуры, который в дальнейшем может был применен к любому фильму

"Киносоюз" собрался подать в суд на Минкультуры из-за отзыва лицензии у "Смерти Сталина"
Фото: volgafilm

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Общественная организация "Киносоюз" намерена подать в суд на Министерство культуры за отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина", заявил "Интерфаксу" во вторник режиссер, председатель "Киносоюза" Алексей Попогребский.

"Мы прорабатываем юридическую сторону вопроса, поскольку наше глубокое убеждение в том, что в данный момент министерство культуры использует прокатное удостоверение в качестве инструмента избирательной цензуры. Цензура у нас запрещена законом. То, что мы наблюдаем с конкретным фильмом - это исключительно волюнтаристское решение, субъективное чиновников Минкультуры, отозвать ранее выданное прокатное удостоверение перед прокатом", - сказал Попогребский.

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Он отметил, что в настоящее время прорабатываются формулировка и инстанция, в которую будет подано заявление.

"Мы считаем, что подобная практика изначально порочна, не так давно прокатные удостоверения выдавались уведомительным порядком - когда прокатчик или правообладатель уведомлял Минкультуры о том, что фильм с теми или иными выходными характеристиками готовится к прокату", - сказал председатель "Киносоюза".

"Сейчас мы наблюдаем, что Минкультуры не просто по своему усмотрению двигает выход в прокат тех или иных фильмов, а просто запрещает выпуск фильмов на территории РФ на своё собственное частное усмотрение. Мы считаем, что (в сложившейся ситуации - ИФ) это должно принять юридическую плоскость", - продолжил Попогребский.

Комментируя заявления ведомства о том, что в выдаче прокатного удостоверения может быть отказано в случае, если в картине нарушаются законы РФ, председатель "Киносоюза" заявил, что "даже в таком случае подобное решение может принимать только суд, а не отдельные чиновники на своё собственное субъективное усмотрение".

Он отметил, что лицензия была отобрана у иностранного фильма, но в любой момент это может коснуться российской картины.

23 января министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", уведомив об этом прокатчика картины - ООО "Вольгафильм". Фильм "Смерть Сталина" - сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.

Теги: Киносоюз, Минкультуры, Алексей Попогребский, Смерть Сталина
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